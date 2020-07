Recco: Sea Watching per disabili psichici, uscita in mare

Da Francesca Aprile, assessore Comune di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Stamattina sulla spiaggia di Recco si è svolta la prima uscita in mare del 2° corso Sea Watching – per disabili Psichici, organizzato dal “Centro Subacqueo Mediterraneo Duillio Mercante”.

Questo corso in collaborazione coi i servizi sociali di Recco e Camogli è alla sua seconda edizione, una parte dei ragazzi coinvolti ha già preso lo scorso anno un primo brevetto.

Hanno già seguito le lezioni orali e due giornate in vasca a Camogli, adesso cominciano le uscite in mare, di cui una verrà effettuata nelle acque di San Fruttuoso, con il supporto del “Nucleo SMZ Carabinieri Genova”.

Un sentito ringraziamento al Presidente del Centro sub, Sauro Genocchio, che tanto si è speso per organizzare e portare avanti questa iniziativa nonostante i problemi imposti dal Covid 19, agli istruttori, al club “Amici vela e motore di Recco” per l’ospitalità, alle pubbliche assistenti di Recco e Camogli per il supporto sanitario, al Nucleo SMZ dei Carabinieri e infine ma non ultime alle famiglie e ai ragazzi.