RASSEGNA STAMPA. “Balneari, concessioni fino al 2033”

Oggi, domenica 4 luglio, auguri ad Antonio. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: càspita (esclamazione che sottolinea stupore e meraviglia, oppure impazienza e risentimento; anche in versione scherzosa caspiterina). Proverbi: “Luglio dal gran caldo, bevi bene e batti saldo”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Bolkestein: concessioni fino al 2033 (Commento. sembra la volta buona). Autostrade: notte da incubo tra Nervi e Recco. Bus: sui mezzi Atp senza biglietto uno su trenta. Maturità: Luzzati e Colombo, i promossi.

Sestri Levante: in 400 con il Comitato “Qui per salvare il nostro ospedale”. Lavagna: la biblioteca torna attiva. Cogorno: centro estivo, aperte le iscrizioni. Chiavari: “Duo restaurant, così rivive la storica ex tipografia Colombo”. Chiavari: sta arrivando la “barcelleria”.

Rapallo: la musica si reinventa in mare, si balla a filo d’acqua con il Pagante. Rapallo: flyboard, il volo sul mare. Santa Margherita Ligure: torna la corrierina del mare. Santa Margherita Ligure: risse, quattro locali multati, scatta il giro di vite (Commento. Indagini in corso, ad oggi nessuna denuncia per rissa o danneggiamenti).

Camogli: guida alle 32 perle di Liguria con la bandiera blu. Recco: via ai lavori in piscina, sarà fruibile in inverno. Uscio: Calcinara ospita due migranti di Recco. Uscio: discarica rio Marsiglia, stop al trattamento dell’umido.

Moconesi: torna attivo il sentiero colombiano.