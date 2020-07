Rapallo: ristoranti, troppi clienti o poco personale?

Ieri, sabato sera, una Rapallo strapiena di turisti e molte richieste per cenare nel centro storico e lungomare, rimasto chiuso al traffico veicolare proprio perché i locali potessero allestire un maggior numero di tavoli, rispettando le norme del distanziamento sociale tra i clienti. Anche ieri, però, sono stati pochissimi i ristoranti che hanno fruito di questa possibilità.

In compenso i clienti che desideravano cenare hanno dovuto fare lunghe attese. “Forse occorreva una raccomandazione. Fatto sta che alla fine mia moglie ed io ci siamo accontentati di un toast farcito in un bar – scrive un turista lodigiano e domanda – I ristoratori non hanno capito che nonostante i telegiornali che montavano la notizia delle code in autostrada, i turisti sarebbero arrivati comunque? O hanno il personale in cassa integrazione e non riescono ad esperire il servizio? In ogni caso una pessima accoglienza. Settimana prossima o lago o Adriatico”.

Certo a maggio nessuno pensava che il turismo potesse ripartire già a luglio. Le previsioni, salvo eccezioni come Portofino dove era stata immaginata una pronta ripresa, erano pessimiste. Fortunatamente si è voltato pagina. Col vento in poppa, i marinai alzano immediatamente le vele.