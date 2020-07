Rapallo: a Montallegro la cerimonia dello scioglimento del voto

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

La comunità rapallese si è radunata al Santuario di N.S. di Montallegro per la cerimonia dello Scioglimento del Voto, ultimo atto dei Festeggiamenti in onore della Patrona di Rapallo e del suo Capitaneato.

Un rito secolare, quello celebrato questa mattina in una bella giornata di sole e con una grande e sentita partecipazione. Per la civica amministrazione erano presenti il sindaco Carlo Bagnasco, il presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico, l’onorevole Roberto Bagnasco, gli assessori Filippo Lasinio, Antonella Aonzo, Franco Parodi, i consiglieri comunali Salvatore Alongi, Elisabetta Ricci, Andrea Rizzi, Eugenio Brasey, Laura Mastrangelo, Alessandra Ferrara, Giuseppe Candido, Daniele Trucco e il segretario generale Mario Vittorio Canessa.

Nutrita anche la presenza dei massari dei Sestieri rapallesi, il “motore” delle Feste di Luglio in onore della Vergine di Montallegro, dei rappresentanti delle forze dell’ordine e delle realtà associazionistiche cittadine.

La cerimonia dello Scioglimento del Voto della Comunità Rapallese riporta al lontano 29 agosto 1657: quando la Magnifica Comunità di Rapallo, dopo aver manifestato riconoscenza alla Vergine di Montallegro per aver preservato la città dalla terribile pestilenza che in quel periodo aveva falcidiato l’intera Liguria, fece voto solenne di recarsi processionalmente al Santuario in un dì dell’ottava del 2 luglio (giorno in cui la Madonna apparve al contadino Giovanni Chichizola nel 1557), di celebrarvi una Messa e di offrire un obolo in segno di gratitudine alla Vergine.

Da allora il voto venne ininterrottamente e regolarmente adempiuto tutti gli anni. Questa mattina, per l’appunto, la Comunità ha rinnovato il rituale, recandosi ufficialmente al Santuario di Nostra Signora di Montallegro. La Santa Messa è stata officiata dal vescovo di Chiavari, Mons. Alberto Tanasini. Al termine della funzione religiosa si è svolta la consueta firma degli atti a testimonianza dell’offerta dell’obolo.