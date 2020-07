Ne: benedetta nuova ambulanza della Croce Verde

Da Roberto Ulivi riceviamo e pubblichiamo

Oggi, 5 luglio 2020, presso l’area Sandro Pertini del Comune d Ne si è tenuta la manifestazione inaugurale di una nuova autoambulanza per la locale Sezione della Croce Verde-

La nuova autoambulanza ha caratteristiche tecniche costruttive, trattandosi di automezzo 4×4, particolarmente indicata per il nostro territorio; è dotata di moderne attrezzature e l’allestimento interno è conforme a tutte le caratteristiche richieste dai protocolli sanitari vigenti

La somma di denaro, occorrente per l’acquisto della nuova autoambulanza, è stata completamente raccolta dalla popolazione del Comune di Ne, mediante varie manifestazione ed iniziative.

La precedente Amministrazione eletta con la lista Unità democratica per Ne, fin dalla costituzione della sezione della Croce Verde avvenuta 34 anni or sono, ha sempre sostenuto, anche economicamente, tale Associazione riconoscendone la straordinaria importanza a tutela della salute di tutta la popolazione.

Anche oggi, in occasione della cerimonia inaugurale della nuova autoambulanza, Il Gruppo Unità Democratica per Ne è stato presente con una propria delegazione quale testimonianza di vicinanza e riconoscimento dello straordinario lavoro svolto ogni giorno e notte senza alcuna interruzione anche in questi ultimi mesi di pandemia da corona virus.