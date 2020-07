Lavagna: Radio Club Levante, una sentinella sulle spiagge

Da Marco Ferrini, Presidente Radio Club Levante, riceviamo e pubblichiamo

Radio Club Levante: i volontari di protezione civile al servizio dei bagnanti per il rispetto delle misure di sicurezza in ambito Covid19.

Dalla metà di giugno e sino al 13 settembre, il comune di Lavagna ha raggiunto un accordo con l’associazione Radio Club Levante per l’impiego dei propri volontari per l’effettuazione di monitoraggi dinamici lungo le spiagge libere incustodite del comune.

I volontari, suddivisi in coppie, percorrono la tratta che va dallo Chez Vous sino alla fine di Cavi, indossando la maglietta sociale di ordinanza, cappellino e tesserino di riconoscimento bene in vista. Un fischietto in dotazione è utile per richiamare eventuali situazioni da attenzionare rapidamente. In verità dobbiamo ammettere che i bagnanti, sino ad ora, si sono rivelati molto collaborativi. Il comune ha facilitato la diffusione delle norme restrittive, apponendo in tutti gli accessi alle spiagge, una cartellonistica che lascia poco spazio all’improvvisazione. I pochi distratti che vengono pacatamente informati dai volontari, si adeguano si suggerimenti senza sollevare problematiche. Ci auguriamo che la stagione balneare prosegua fino al termine con questo spirito collaborativo.

Analoga attività di monitoraggio anti assembramento sulle spiagge, è svolta a Radio Club Levante anche a Santa Margherita Ligure.