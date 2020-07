Lavagna: cultura e musica, gli eventi di Unitre

Da Sara Vergnano, presidente Unitre Lavagna, riceviamo e pubblichiamo

E’ con grande soddisfazione ed autentico piacere che il cuore musicale- artistico pulsante di Unitre Lavagna, riprende a battere a ritmo di Note e Musica con la Voce Interprete di Sara Vergnano (la sua presidente) e il Sax, i Fiati e gli Arrangiamenti Musicali di Max Mortola

Domenica 12 luglio: ore 21 in piazza della Libertà

“Notte di Note di notte. The best off music”

Sara Vergnano (voce e arrangiamenti)

Max Mortola (sax – fiati e arrangiamenti

Venerdì 17 luglio ore 21 in piazza Libertà

Al cuore musicale- artistico pulsante si unirà insieme alla Voce Cantante di Sara Vergnano, la Voce Narrante di Marta Abate dell’associazione teatrale “Scena Madre”

Le donne nella storia del musical da Brodway alla commedia musicale degli anni ’80

Sara Vergnano Voce cantante

Marta Abate di “Scena Madre”

Laboratorio teatrale Voce narrante

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria