di Giuseppe Valle

Chi voleva andare al mare non si è lasciato scoraggiare dalle notizie sulla nostra viabilità, sia ordinaria sia autostradale. Infatto oggi le spiagge erano piuttosto affollate e, come c’era da aspettarsi, le misure per prevenire il coronavirus sono state abbassate in modo significativo.

Lungomare di Chiavari





Chiavari, foce dell’Entella





Chiavari, passeggiata nuova





Spiaggia del camping





Lavagna