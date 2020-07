Cavi: il Comitato e la pulizia, stamane, del parco Cogne

Dal Comitato Cittadini di cavi riceviamo e pubblichiamo

“Poca spesa molta resa”

Il Comitato Cittadino di Cavi, nato il 26 ottobre 2019 dall’aggregazione spontanea e volontaria di cittadini residenti e non nel territorio di Cavi, dopo essere stato riconosciuto ufficialmente dal Comune; questa mattina alle ore 7,00 mentre nel borgo c’è chi dorme, chi si prepara per il lavoro o

chi rientra a casa, ha dato appuntamento ai suoi volontari che muniti di cesoie, rastrelli e decespugliatori hanno cominciato il lavoro di pulizia e di sfalcio dell’erba nel parco pubblico della ex Colonia Cogne.

Questa è la prima concreta operazione, dopo la pulizia nei giorni scorsi del perimetro della Cappelletta di San Leonardo, che il Comitato mette in campo, autorizzata dal Comune, per restituire ai cittadini gli spazi pubblici di cui Cavi dispone.

Ricordiamo che il Comitato è un organismo indipendente, no profit, totalmente slegato da qualunque identità politica e autonomo nei confronti delle associazioni già operanti nel comune, la partecipazione al comitato non ha limiti, è aperta a chiunque condivida i principi ispiratori;

l’obiettivo è quello della tutela e della salvaguardia del territorio, il miglioramento dei servizi di comunità, anche attraverso il coordinamento con altre organizzazioni che perseguono analoghe finalità. Il comitato si propone di farsi interprete e promotore degli interessi dei cittadini attraverso la partecipazione di tutti, per contrastare i fenomeni di degrado urbano e territoriale, segnalando le problematiche del territorio all’Amministrazione, a tale proposito quest’inverno abbiamo segnalato

al Comune alcune problematiche come alcuni lavori pubblici effettuati in piazza Nazario Sauro, la frana sul sentiero di Sant’Anna, e ci siamo proposti come intermediari tra l’Amministrazione e i cittadini su alcune tematiche riguardanti la vita di Cavi.

Lo scopo del comitato è quello di instaurare un costante e duraturo rapporto tra la cittadinanza di Cavi e l’Amministrazione comunale di Lavagna.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì sera alle ore 21,00 presso la sala comunale della ex Colonia Cogne per concordare con la cittadinanza i prossimi passi da compiere insieme.