Misterioso episodio ieri poco dopo mezzanotte in una piscina della Val Petronio. Un uomo di circa quarant’anni si sarebbe gettato, o sarebbe caduto, in una piscina a Casarza, picchiando però la testa contro il bordo. Non si conoscono i particolari della vicenda di cui si occupano i carabinieri. Sul posto il 118 di Lavagna e i vigili del fuoco di Chiavari. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino.