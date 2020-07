Carrodano: il Comune non applica tasse ai residenti

di Guido Ghersi

L’amministrazione comunale di Carrodano, in Media Val di Vara, guidata dal sindaco Pietro Mortola, plurieletto, primeggia in Liguria, come uno dei Comuni che non applica l’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) per tutto quest’anno.

Inoltre, la scorsa settimana, il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione, confermando gli importi dei precedenti anni. Non sono state aumentate tasse e tributi, mentre è stata confermata la gratuità del trasporto scolastico. Il Comune non ha alcun mutuo e nella citata seduta è stata approvato anche il piano triennale delle spese pubbliche, tra le quali spiccano: la riqualificazione di Piazza San Giovanni Battista; le manutenzioni degli impianti sportivi del capoluogo e della frazione di Mattarana e dei marciapiedi.

L’amministrazione comunale, come ha affermato il sindaco, ha un fondo di riserva di circa 190 mila euro, grazie al possesso di azioni della società spezzina Acam.