Carro: ritiro rifiuti, da domani nuovo calendario

di Guido Ghersi

Come molti Comuni della provincia della Spezia, anche quello di Carro, in Alta Val di Vara, si affida alla società spezzina “Acam/Ambiente” per la “gestione dei rifiuti”.

Il contratto entrerà in vigore lunedì 6 luglio quando sarà in vigore un nuovo calendario per la raccolta domiciliare dei rifiuti : il differenziato sarà racolto il marted’, mentre gli imballaggi di plastica e metallo saranno ritirati il venerdì. Lunedì e giovedì sarà la volta della frazione organica, mentre la carta sarà raccolta il mercoledì. La raccolta del vetro, invece, sarà in modalità stradale, attraverso le classiche campane verdi. I residenti dovranno esporre i rifiuti dalle ore 20 fino a mezzanotte del giorno prima previsto per la raccolta a seconda del tipo di rifiuto.

Inoltre sarà attivo il servizio di prenotazione del ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio, e sarà attivo il servizio dei customer care, contattabile al numero verde 800.487711 attivo dal lunedì’

al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.