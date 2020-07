A-12: svincoli parzialmente chiusi a Rapallo, Lavagna, Nervi

In A-12 si lavora anche la domenica; i cantieri attivi impongono la chiusura parziale di alcuni svincoli.

Rapallo – Uscita Chiusa (Km 28.4 – direzione: Rosignano)

L’uscita di Rapallo e’ chiusa al traffico fino alle 22:00 del 05/07/2020 provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Recco.

Nervi – Uscita Chiusa (Km 11.5 – direzione: Rosignano)

L’uscita di Genova Nervi e’ chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova est.

Nervi – Entrata Chiusa (Km 11.5 – direzione: Rosignano)

Genova Nervi in entrata e’ chiuso al traffico verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Recco.

Lavagna – Uscita Chiusa (Km 41.1 – direzione: Rosignano)

L’uscita di Lavagna e’ chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Chiavari.

Riviera Nord – Chiusura stazione di rifornimento (Km 48.7 – direzione: Genova)

L’area di servizio Riviera nord ha la stazione di rifornimento chiusa per lavori.