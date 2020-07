Anche oggi traffico a ostacoli lungo la rete autostradale ligure. I cantieri lungo la A-12, e nel primo pomeriggio un veicolo in avaria tra Recco e Nervi, frenano il ritorno dei turisti al nord. Si registrano code tra Rapallo e Recco e tra Recco e Nervi. Si suppone che il controesodo più massiccio lo si abbia dopo il crepuscolo, quando la situazione, in caso di soste prolungate, non è aggravata dal sole.