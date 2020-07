Zoagli: la bella località dove i ristoratori sorridono

Zoagli fuori dal coro delle lamentele. Oggi il Tg3 Liguria ha fatto tappa con Alberto Viazzi nella bella località del Tigullio dove i ristoratori sorridono e non si lamentano dell’autostrada. L’intelligenza del commissario prefettizio dottoressa Ornella Sansalone, ha messo a posto molte cose che erano in sospeso, a partire dall’asilo. Il responsabile della polizia Alessandro Meucci ha spiegato che è in iter la pratica per restituire alla collettività anche la passeggiata a mare di Levante distrutta dalla mareggiata del 2018. E oggi in piazza un’attrattiva: il mercatino dell’antiquariato.