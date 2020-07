Sestri: “Ospedale, chiediamo scelte chiare e condivise”

Mara Foresta e Luca Ciatoli, capigruppo dei gruppi ‘Valentina Ghio Sindaco’ e ‘ViviAmo Sestri’, riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina, abbiamo partecipato insieme ad altri cittadini al flash mob organizzato dal comitato “Salviamo l’ospedale della Val Petronio”. In questi ultimi anni il tema dell’ospedale di Sestri è stato più volte portato all’attenzione del Consiglio Comunale e più volte è stato chiesto all’Assessore regionale un confronto sul tema. Questo accadeva anche quando la Giunta Regionale era di diverso colore politico. Purtroppo però questa Amministrazione Regionale si è sempre sottratta ad un confronto serio, e più volte richiesto, sul territorio della Val Petronio. Ricordiamo infatti che quando la Regione era amministrata dal centrosinistra le mozioni sul tema in Consiglio Comunale, molte delle quali presentate dalla maggioranza, passavano all’unanimità.

In questi anni come maggioranza siamo stati interpellati diverse volte sia da cittadini che operatori sanitari sulla situazione di incertezza riguardante l’organizzazione e la funzione del Polo di Sestri. Ci siamo fatti carico dell’essere portatori di queste preoccupazioni sia a livello comunale che a livello regionale. Le risposte sono sempre state parziali e ambigue, sia sulla reale funzione strategica dell’Ospedale di Sestri sia su i tempi di realizzazione dei potenziamenti, annunciati e mai visti, dei reparti già presenti e che già rappresentavano un’eccellenza, pensiamo alla riabilitazione e all’oncologia. Nel frattempo l’ospedale e’stato progressivamente ridimensionato nei suoi reparti e servizi.

L’importanza strategica dell’Ospedale di Sestri è risultata ancora più evidente durante l’emergenza derivata dalla pandemia da coronavirus. Un’importanza strategica non solo per la Val Petronio ma per l’intero Tigullio.

Adesso, le scelte post pandemia prese dalla Giunta Regionale, gettano ancora più preoccupazione e incertezza sul futuro e sul ruolo che dovrebbe ricoprire il Polo di Sestri nella Val Petronio e nell’ASL4.

Il fatto stesso che cittadini, in maniera spontanea, abbiano sentito l’esigenza di riunirsi e chiedere politiche chiare sul futuro dell’ospedale di Sestri è indice della mancanza di chiarezza e confronto che a lungo hanno perpetrato su un tema così sensibile e delicato. In questo senso come gruppi di maggioranza siamo disponibili a dialogare con il Comitato e a portare nelle sedi istituzionali le istanze da loro proposte, a partire dall’ordine del giorno presentato questa mattina durante l’iniziativa.



Mara Foresta – capogruppo ‘Valentina Ghio Sindaco’

Luca Ciotoli – capogruppo ‘ViviAmo Sestri’

