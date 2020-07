‘Santa’: “Tante firme per sfrattare questo governo”

Da Augusto Sartori riceviamo e pubblichiamo



Anche in piazza Caprera a Santa Margherita, come peraltro nel resto d’Italia, un autentico successo la raccolta di firme organizzata da Fratelli d’Italia per sfrattare questo Governo d’incompetenti, oltretutto ormai ampiamente minoritario nel nostro Paese.Il prossimo settembre con l’importante voto in ben 6 regioni, compresa la Liguria, siamo certi che gli Italiani diranno la parola fine a questa sciagurata e innaturale coalizione giallo-rossa che sta distruggendo l’economia nazionale.