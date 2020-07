‘Santa’: rissa, La Russa e Campanella tra gli operatori

Il traffico ha impedito al vicepresidente del Senato Ignazio La Russa e al consigliere del Comune di Genova Alberto Campanella, responsabile Circolo Fratelli d’Italia di Santa Margherita, di partecipare al gazebo organizzato da Augusto Sartori in piazza. I due politici hanno però incontrato nei loro negozi diversi commercianti e operatori, mostrando la vicinanza dopo le ripetute risse avvenute in città. Ad oggi sono stati allontanati 4 giovani, ma non risulta vi siano ancora state denunce per rissa e danneggiamenti; le indagini sono ancora in corso.

Foto Franco Borlenghi