‘Santa’: denunciati 4 giovani; sanzionati 4 esercenti

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri riceviamo e pubblichiamo

I Carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure hanno effettuato alcuni controlli a locali notturni e nelle zone di maggiore aggregazione giovanile al cui termine hanno denunciato in stato di libertà quattro giovani provenienti da Milano, di cui uno extracomunitario ed irregolare sul territorio nazionale, per il reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

L’Aliquota Radiomobile della Compagnia, impegnata nella nottata di ieri a ricercare alcuni soggetti autori di schiamazzi e disordini nel centro storico, ha sottoposto a controllo un’autovettura con a bordo 4 giovani. A seguito di perquisizione veicolare, i quattro sono stati trovati in possesso di 1 coletto, 1 cutter ed 1 tubo svita bulloni.

Al termine degli accertamenti, ai quattro giovani è stato notificato il Foglio di via obbligatorio della durata di anni tre dai Comuni di Santa M.L., Rapallo e Recco, emessi dal Questore di Genova su richiesta della Stazione Carabinieri di Santa Margherita Ligure.

I militari della Stazione Carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno notificato 4 sanzioni amministrative per un importo di 1.200 euro ad altrettanti titolari di locali notturni risultati inottemperanti alle norme che impongono di vietare l’assembramento di persone prive di mascherina, presenti invece nei dehors a loro in concessione.

Denunciato per guida in stato di ebbrezza un 20enne controllato alla guida della propria autovettura con il tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge; un coetaneo, invece, è stato sanzionato per ubriachezza molesta.

A conclusione dei controlli, i Carabinieri hanno anche sottoposto a sequestro a carico di ignoti un panetto di hashish di circa 30 grammi occultato in un portaombrelli, verosimilmente utilizzato da alcuni giovani come imbosco di fortuna durante i controlli.