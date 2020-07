Rovegno: droga e armi, denunciata una residente

I Carabinieri della Stazione di Rovegno hanno deferito in stato di libertà per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi una residente del posto. Controllata alla guida della propria autovettura, la donna è stata trovata in possesso di due spinelli di marijuana e di un coltello di 20 centimetri. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 25 piante di marijuana, mezzo grammo di marijuana ed una dose di hashish, oltre ad un bilancino di precisione e somma contante di 3.200 euro.

In seguito, gli approfondimenti effettuati sul convivente della denunciata hanno fatto emergere a suo carico la detenzione illecita di due pistole ad avancarica prive di matricole, una baionetta ed una rivoltella. Contestualmente, all’uomo sono state cautelativamente ritirate altre armi legalmente detenute: un fucile automatico calibro 12, una doppietta calibro 12, un fucile sovrapposto calibro 12, tre carabine, una pistola e munizionamento di vario calibro.