Nella tarda mattinata i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Riva Trigoso dove in un appartamento al terzo piano di un caseggiato si era sviluppato un rogo. Spente le fiamme è stata effettuata la bonifica per accertarsi che non vi fossero focolai. Non si lamentano intossicati. Al momento ignote le cause del rogo.

(foto archivio)

