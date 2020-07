Recco: il Comitato di Valle Verde chiede più controlli

Dal Comitato di quartiere di Valle Verde riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato di Quartiere di Valleverde, da molti anni impegnato per la buona vivibilità di questa zona di Recco, frequentata non solo da chi vive ma anche da molti altri cittadini, si fa interprete di manifestare alcuni problemi che da tempo si stanno verificando in Piazza Ricina.

I giochi per bambini e ragazzini fino a 12 anni, sono spesso utilizzati da ragazzi più grandi ed anche in modo improprio (anche 4-5 sull’altalena, per esempio), con il rischio di danneggiarli e dii usurarli rapidamente.

Ma il problema più serio è la presenza notturna, spesso fino alle 2-3 di notte e oltre, di persone che parlano ad alta voce, urlano, spesso litigano e tengono musica ad alto volume e lasciano residui di bottiglie di birra e di superalcolici, cartacce, sigarette e altro residui ancora più sgradevoli, nelle zone frequentate di giorno dai bambini,

Tutto ciò crea grande irritazione nei cittadini, che non riescono a riposare in casa propria come sarebbe un loro sacrosanto diritto. Qualcuno ha chiamato i Carabinieri, che però hanno risposto che erano occupati altrove, qualcuno ha urlato dalla finestra ai disturbatori di andarsene, ma senza risultato. Un signore non più giovanissimo, esasperato, è sceso e li ha affrontati ma ha subito un vero e proprio assalto. E’ stato accerchiato, deriso, gli hanno persino sputato e ruttato in faccia,.

E’ evidente che questa situazione non può più essere tollerata. Chiediamo maggiori controlli di giorno e di notte alle Forze dell’Ordine: Polizia Municipale e Carabinieri in primis.

Non vogliamo che il nostro quartiere, alla cui pulizia siamo molto sensibili, diventi preda di soggetti maleducati e incivili.