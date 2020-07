Rapallo: lungomare chiuso alle auto, ospita i ristoranti

Stasera il lungomare di Rapallo, chiuso alle auto, torna ad ospitare i ristoranti per dare loro la possibilità di avere un maggior numero di clienti distanziati. La prima sera solo tre locali avevano approfittato dell’occasione. Un’iniziativa da cui sembrava fosse stata esclusa Ascom; stasera invece, intervistato da Alberto Viazzi del Tg3 Liguria, Massimiliano Colombi presidente Ascom, ha promosso questa possibilità offerta dall’Amministrazione comunale. Rapallo in ogni caso, ad eccezione del porto Carlo Riva, è piena come un uovo e sono molti i ristoranti che per accontentare i loro clienti devono fare il doppio turno.