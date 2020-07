Rapallo: il Pagante, video nel Golfo e tripudio di fans

Tantissimi fans oggi in una affollatissima Rapallo per cercare di vedere, avvicinare, farsi un selfie con “il Pagante”, a Rapallo per girare una videoclip nel Golfo. “Il Pagante”, nato nel 2010 a Milano grazie a Guglielmo Panzera e Alfredo Tomaso, ha avuto attraverso i social un successo strepitoso tra i giovani. A contribuire alla crescente notorietà anche le cantanti Roberta Branchini e Federica Napoli. Tra i brani di successo, “Sbatti” e “Pettinero”.

Oggi a seguire il gruppo che spopola su web anche molti giornalisti.