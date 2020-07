Dal Consigliere regionale Alessandro Puggioni – Lega Salvini Premier, riceviamo e pubblichiamo

Oggi la Lega Salvini Premier è in Piazza Cavour fino alle 18, per raccogliere le firme per lo stop alla sanatoria dei clandestini, stop ai vitalizi, stop alle cartelle di Equitalia e per la pace fiscale.

200 firme raccolte in poco più di due ore! Vi aspetto.