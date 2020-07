Rapallo: dopo 30 anni concerto della Banda a Montallegro

Da Francesco Angiolani, Presidente Corpo Bandistico “Città di Rapallo”, riceviamo e pubblichiamo



Come accaduto per Pasquetta, per il 25 aprile e per le celebrazioni del 2 giugno, anche per la festa patronale di Rapallo il Corpo Bandistico “Città di Rapallo” ha voluto essere presente con un concerto che si è tenuto nella splendida cornice di Montallegro il 2 luglio alle ore 20.30.

E’ stata la sera delle “prime volte” infatti è la stata la prima uscita ufficiale dopo il lockdown ed è stato il primo concerto della banda a Montallegro da almeno trent’anni a questa parte. Per il Maestro, Daniele Casazza e per tutti i musicisti è stata una serata emozionante simbolo di una ripresa, si spera, sempre più imminente.

Per ragioni di sicurezza non è stato possibile aprire il concerto al pubblico ma, grazie alle riprese di Telepace, che ringraziamo, si potrà visionare sul canale 15 del digitale terrestre domenica 5 luglio alle ore 21.10.

Si ringrazia il Rettore del Santuario Don Gianluca Trovato per l’ospitalità, Telepace e Luca Pendola per le riprese dal drone.

Vi diamo appuntamento a prestissimo per un concerto finalmente con il pubblico presente in una piazza della città.