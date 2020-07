Le ricette di Renzo Bagnasco: trenette al pesto

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Trenette al pesto

Ingredienti: 350 gr di trenette secche o linguine, 5 cucchiai di pesto reperibile in commercio, 100 gr di fagiolini verdi anche surgelati, 2 patate medie pelate e tagliate a tocchetti, grana o, meglio se piace, pecorino e sale.

Esecuzione: ad acqua ancora fredda immergervi i fagiolini e le patate e quando bolle salarla e versarvi le trenette; una volta cotte queste ultime, lo saranno pure le verdure. Con un cucchiaio dell’acqua di bollitura diluire il pesto e condire il tutto in una zuppiere (in genovese fiammenghilla) spolverando con il grana o, se piace robusto, con il pecorino.

Così vanno gustate le “vere” trenette al pesto; oggi, con la fretta, dimenticano le verdure. Chiariamolo: l’aglio è alla base del pesto tanto è vero che in mancanza di basilico, suggerivano di usare la maggiorana ma mai di ridurre l’aglio. Quello industriale quando ne dichiara la presenza, è in quantità “ospedaliera”. Le vecchie cuciniere, lo abbiamo visto, classificavano il pesto come “Pesto d’aglio e basilico”. Personalmente quando uso quello prodotto da un pastificio delle nostre parti (mai quello improponibile delle grandi marche) per ricreare il gusto antico, gli stempero sempre un po’ di aglio liofilizzato e spolvero alla fine con il pecorino. Il basilico di un tempo non era asfittico come l’attuale e veniva concimato con la rumenta che oggi chiamiamo signorilmente “umido organico” frammista a stallatico e lasciata macerare al sole ricoperta da un telone. Le patate e i fagiolini erano presenti in tutti gli orti famigliari; contribuivano a riempire la pancia senza gravare sul bilancio. Tutte le civiltà contadine per altro hanno sempre fatto largo uso sia dell’aglio per le sue qualità antibatteriche che delle verdure per “riempire” a basso costo. La scienza ci dice che dovremmo mangiarne due spicchi al giorno.

Colgo l’occasione per ricordare, a chi volesse gustare le vecchie paste prodotte dai “fidiâ “ (vermicellai) di Genova, che c’è ancora un pastificio in una Valle a ridosso della Città che continua a produrle.