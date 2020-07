Lavagna: “Croce Verde, posteggi insufficienti”

Da Guido Stefani e Aurora Pittau, consiglieri comunali “Officina Lavagnese” riceviamo e pubblichiamo

Finalmente, dopo tanti anni, la sezione Lavagnese della Croce Verde ha potuto realizzare il sogno cullato da sempre: quello di una sede con spazi adeguati per poter assicurare gli importantissimi servizi di assistenza e soccorso alla città e un minimo confort per i volontari che prestano la loro opera con ammirevole dedizione.

Infatti la sede della Croce Verde, proprio in questi giorni, è stata spostata dai locali storici, ma angusti, della stazione ferroviaria, ai locali acquistati e ristrutturati dalla Croce Verde a tale scopo, in corso Genova, di fronte al ricovero Devoto.

Purtroppo però con l’apertura della nuova sede i responsabili della sezione hanno scoperto che, contrariamente a quanto avevano chiesto al Comune per quanto riguarda i posti auto necessari per le ambulanze e le altre auto di servizio, l’amministrazione comunale ha concesso alcuni spazi insufficienti sia per il numero e sia per dimensioni e collocazione.

A fronte di una necessità di 4 posteggi per ambulanze e tre posti per le auto di servizio per trasporto ammalati/auto mediche, il comune ha messo a disposizione 2 postazioni davanti alla sede ed altre due postazioni addirittura in via Previati in posizione anche pericolosa perché nelle immediate vicinanze del semaforo di via Colombo. Questi posteggi sicuramente non permettono di svolgere adeguatamente le attività della sezione e sono oltremodo pericolosi per il personale e per il traffico veicolare.

Nella fase di progettazione, durante le discussioni con gli uffici comunali, erano state prospettate soluzioni più adatte e rispondenti alle esigenze della Croce Verde, quali ad esempio l’utilizzo della piccola piazzetta posta quasi di fronte alla nuova sede, oppure di dedicare allo scopo alcuni dei posti auto perpendicolari alla sede stradale di fronte alla sede.

Quanto alla riduzione dei posti auto del quartiere occorre ribadire che dovrebbe prevalere l’interesse pubblico di garantire un efficiente servizio di soccorso per tutti i cittadini piuttosto che la perdita di alcuni posti per gli abitanti ed inoltre che, con il trasferimento della sede, vengono liberati tutti i posteggi che la Croce Verde occupava prima in corrispondenza della stazione ferroviaria.

Officina Lavagnese invita pertanto l’amministrazione comunale a modificare la propria posizione e a cercare una soluzione adeguata e condivisa con i responsabili della Croce Verde.