A-12: coda da Nervi a Recco, traffico intenso per Rapallo

“Più che le code potea il mare”. Sì, più che il pericolo delle incombenti code in autostrada (a proposito c’è la Protezione civile che offra bottiglie d’acqua fresca agli automobilisti e camionisti?), per i “continentali” è più forte l’attrattiva del mare. Code su tutta la rete autostradale che converge sulle Riviere. Per quel che riguarda il Levante code in atto tra Nervi e Recco con traffico intenso anche verso Rapallo e Sestri Levante. Ricordiamo che sono chiusi anche gli svincoli di Nervi (nei due sensi di marcia) e Lavagna e ciò causa ulteriori appesantimenti al traffico sulla viabilità ordinaria.