‘Santa’: movida, riunione delle forze dell’ordine ed esito delle indagini

Si è riunito oggi pomeriggio in municipio un incontro richiesto dal Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni a seguito degli ultimi episodi legati alla movida notturna.

Erano presenti i Carabinieri con il Comandante della Compagnia di Santa Margherita Ligure Simone Clemente, la Guardia di Finanza, con il Comandante della Tenenza di Rapallo Emidio Maravalli, la Polizia Locale con il Comandante Luigi Penna; per l’Amministrazione oltre al Sindaco, erano presenti il Vicesindaco Emanuele Cozzio e l’Assessore al Commercio Valerio Costa.

Dal tavolo è emersa innanzitutto la conferma della sinergia in corso e sono state stabilite le modalità di collaborazione per il controllo del territorio che saranno intensificate da pattuglie interforze attive in specifici momenti con particolare attenzione al consumo di alcol tra minorenni.

Per quanto riguarda gli episodi di mercoledì e giovedì sera, essi sono oggetto di indagini, grazie anche alle numerose telecamere di sorveglianza presenti in città, da parte dell’Arma dei Carabinieri, che tra l’altro ha già elevato alcune sanzioni per non aver rispettato le misure antiassembramento; per quattro persone è stato già emesse un foglio di via e già nel corso della giornata sono stati allontanati dal territorio. Per i prossimi 3 anni non potranno ritornare a Santa Margherita Ligure.

Santa Margherita Ligure è stata palcoscenico di atti violenti che hanno visto protagonisti sia giovanissimi provenienti da fuori regione che del Golfo Tigullio.

Il Sindaco, a seguito di questa riunione, integrerà le recenti ordinanze con alcuni provvedimenti amministrativi in modo da offrire alla Polizia locale e alle Forze dell’Ordine strumenti di intervento più efficaci.

Il tavolo di lavoro tra Amministrazione e Forze dell’Ordine è aggiornato a venerdì prossimo.

Dichiara il Sindaco Paolo Donadoni: “Ringrazio le Forze dell’Ordine, in particolare i Comandanti Clemente e Maravalli, nonché la Polizia locale nella persona del Comandante Penna, non soltanto per il lavoro già svolto, ma per lo spirito di sinergia che tutti hanno manifestato e ringrazio i Carabinieri per il coordinamento delle operazioni. Santa Margherita Ligure ha degli standard qualitativi, di accoglienza e di vivibilità che non devono essere messi in discussione o compromessi da ragazzi stupidi in cerca forse di visibilità sui social, nel rispetto dei cittadini, degli ospiti e dei lavoratori”.