‘Santa’: il meetup contro il sindaco: “Meno passerelle, più decoro”

Dal Meetup Cinque Stelle Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Risse,vandalismi, degrado urbano, scarsa pulizia delle strade, questa è l’immagine che viene data della nostra città ad ospiti e cittadini.

Quello che è accaduto (risse in mezzo alla strada fra giovanissimi) nelle ultime settimane e in particolare negli ultimi giorni è gravissimo!

Non viene garantito minimamente il rispetto del senso civico, dell’osservanza delle regole di distanziamento sociale e in più, nessuno interviene, lasciando Santa Margherita Ligure nell’anarchia e nel degrado.

Ci risulta esista anche una “guardia nazionale ambientale” bene, la si faccia lavorare la sera per tenere sotto controllo la presenza costante di ungulati che scendono verso il mare andando a rovistare nella spazzatura; durante il giorno, i cittadini non possono passare sui marciapiedi e nessuno disinfetta!

Vogliamo dare un consiglio spassionato al primo cittadino di Santa Margherita Ligure: pensi meno agli annunci, alle passerelle politiche e si attivi per la salute e la sicurezza dei cittadini.