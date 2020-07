Riomaggiore: al via l’ ‘holistic day’, kermesse dedicata a benessere e spiritualità

di Guido Ghersi

A Riomaggiore, ha preso il via da oggi e durerà fino a settembre, un “Holistic Day” che interessa persone che condividono una visione dell’esistenza legata al mondo del benessere, della meditazione e della spiritualità.

Così oggi è partito il primo di una serie di appuntamenti che si terranno per tutta l’estate dal nome “La Via dell’Essenza”, progettata, ideata ed organizzata da “Ciao Bella”, con l’ aiuto per la promozione di “Live Cinque Terre”, un assaggio di ciò che diventerà per residenti e turisti un

quotidiano appuntamento con il mondo del settore olistico da mercoledì 8 luglio fino a settembre, con lezioni di yoga, guidate meditazioni, trekking, reiki, massaggi, aromaterapia, trattamenti energetici ed osteopatia. La patrtecipazione a tutta la giornata è di 10 euro incluso aperitivo delle

12 e delle 19. Consigliata la prenotazione allo 336/6886604 o via mail “viadellessenza@gmail.com”

Ci saranno date particolari che verranno affrontate attraverso un percorso itinerante tra vari luoghi significativi. Ecco le date:domenica 26/7 i 5 elementi; domenica 9/8 i primi tre chakra, domenica 23/8 gli altri 4 chakra, domenica 6/9 i primi 6 segni zodiacali ed infine domenica 20/9 i rimanenti 6 segni zodiacali.