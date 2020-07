Rapallo: vivere il mare senza gravità: la magia del flyboard

Da Water Sport Liguria riceviamo e pubblichiamo

Vivere il mare: è questo lo scopo di Water Sports Liguria, la società nata a Rapallo, in provincia di Genova, dal sogno di un padre e un figlio, appassionati di mare e sport acquatici: Paolo e Lorenzo Tedaldi.

Per la terza stagione, Water Sports Liguria, propone agli appassionati e a curiosi in cerca di emozioni, la possibilità di scoprire la costa del Tigullio e del Golfo Paradiso da un punto di osservazione davvero unico o di fare il pieno di adrenalina provando il flyboard.

Novità assoluta del 2020: Liguria Experience – Tour dei due Golfi, visite guidate su moto d’acqua, proposte in italiano o in inglese, della durata di 4 o 6 ore.

Un’esperienza di vera Liguria, alla scoperta di alcuni degli angoli più belli del Golfo Tigullio e del Golfo Paradiso e dei “segreti” del territorio.

Partenza da Rapallo su moto d’acqua, in compagnia di una guida del luogo; tappa in una delle incantevoli calette lungo la costa, raggiungibili solamente via mare, per un tuffo e mezz’ora di snorkeling. Pausa in piazzetta a Portofino per visita alle preziose boutique del borgo e, infine, degustazione di prelibatezze liguri nella splendida Camogli.

Per chi invece fosse alla ricerca di un’esperienza emozionante o volesse sfidare la legge di gravità, la proposta di Water Sports Liguria è il flyboard. Ad accompagnarvi in questa intensa avventura sarà Lorenzo, che come papà Paolo è un grandissimo appassionato di sport acquatici e che, dal 2016 si è dedicato alla pratica del flyboard. Energia pura, nel bel cuore del mare del Tigullio.

Grazie a Water Sports Liguria è possibile inoltre affittare moto d’acqua, per qualche ora o anche per intere giornate. Per affittare le moto d’acqua è necessaria la patente nautica, ma in caso non si rispondesse a questo requisito fondamentale, Water Sports Liguria offre la possibilità di affittare mezzo e pilota, per vivere l’esperienza in massima sicurezza.