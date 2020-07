Presso il Circolo Golf e Tennis di Rapallo, è stata inaugurata una nuova area di allenamento studiata per mettere a loro agio i principianti che si avvicinano per la prima volta al green. In rappresentanza dell’Anministrazione comunale erano presenti i consiglieri Salvatore Alongi e Vittorio Pellerano. Per il Circolo del Golf un motivo di attrazione in più.