Rapallo: domani gazebo Lega, tessera e stop cartelle Equitalia

Dalla Lega Liguria Salvini, Sezione di Rapallo/Santa Margherita/Portofino/Zoagli, riceviamo e pubblichiamo

Domani sabato 4 Luglio dalle ore 09.00 alle ore 19.00 in Piazza Cavour – Inizio Via Mameli pedonale la sezione della Lega di Rapallo terrà un gazebo per il tesseramento 2020 e per la raccolta firme relative “Allo Stop Cartelle Equitalia”, “allo Stop della Sanatoria Clandestini” e “Allo Stop dei Vitalizi”.

Saranno presenti durante la giornata i Consiglieri Comunali di Rapallo e il Consigliere Regionale Alessandro Puggioni.