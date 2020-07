Lavagna: Comune contro il porto, vuole i soldi della Tarsu

Porto di Lavagna, materia che scotta. Con quattro determine dirigenziali a firma di Lorella Cella, l’Amministrazione comunale passa alle vie legali per chiedere al Porto il versamento di quanto dovuto per il mancato pagamento della Tarsu (anno 2012 per il comparto acqueo; per l’anno 2012 comporto terra; anno 2014 per il comparto terra), Infine assegna l’incarico legale “per ricorso per revocazione presso la suprema Corte di Cassazione promosso dalla Porto di Lavagna spa in data 17 aprile 2020 avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione per la riforma della sentenza per avviso di accertamento specchio acqueo”; si tratta della sentenza che aveva rigettato le ragioni del Porto.

Le cause sono state affidate allo studio Magnani Marongiu Dominici & Associati con sede a Genova per la somma complessiva di 30.000 euro. Le determine sono pubblicate integralmente sull’Albo pretorio del Comune di Lavagna.