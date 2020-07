Chiavari: solenne pontificale conclude le feste in onore di Maria

di Giuseppe Valle

Le feste in onore di Nostra Signora dell’Orto si sono concluse questa sera con il solenne pontificale, presieduto dal cardinale Angelo Bagnasco e concelebrato da tre vescovi: mons. Alberto Tanasini, mons. Calogero Marino e mons. Corrado Sanguineti.

I fedeli radunati nella Cattedrale e nel pronao, non hanno usufruito dell’ampio spazio predisposto davanti alla chiesa, sebbene il tempo sia stato clemente e l’allerta gialla non abbia avuto le manifestazioni che si attendevano.

Cardinale Angelo Bagnasco





Mons. Gero Marino, mons. Alberto Tanasini e mons. Corrado Sanguineti





Gli Ortolani











Nell’omelia il cardinale ha ricordato che la realtà non è quella che si vede con gli occhi del corpo ma quella che viene percepita con gli occhi dell’anima. Oggi abbiamo bisogno di fede, di spiritualità perché abbiamo una profonda nostalgia non del passato ma del futuro, di ciò che ci attende e in cui confidiamo. In Maria abbiamo il modello della discepola che compie il bene perché ha un quotidiano rapporto con Dio, con il Mistero. Il mistero cristiano non è oscuro ma anzi è un eccesso di luce.

Al termine della S. Messa mons. Tanasini ha ringraziato tutti ed in modo speciale il cardinal Bagnasco.





A sua volta il cardinale ha rivolto un saluto a tutta la comunità diocesana, ricordando che sta per lasciare il suo incarico di pastore dell’arcidiocesi di Genova.





Il cardinale ha promesso che domani mattina, primo sabato del mese, giorno dedicato a Maria, si recherà alla Madonna della Guardia e ci ricorderà nella sua preghiera.