Caos viabilità: La Russa interroga il governo

Da Augusto Sartori (Fratelli d’Italia) riceviamo e pubblichiamo

“Il presidente del Consiglio e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti chiariscano quali modalita’ ed entro quale termine urgente ritengano di intervenire in Liguria al fine di risolvere gli attuali disagi, garantendo il diritto costituzionale alla mobilita’ e altresi’ la sicurezza della rete”. Lo dichiara Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia annunciando una interrogazione al governo. “Inoltre – prosegue La Russa – chiediamo quali interventi il governo ritenga di poter adottare al fine di fornire un adeguato supporto economico ai cittadini e alle aziende che, in ragione della drammatica situazione in cui sono loro malgrado costretti, si trovano nell’impossibilita’ di operare. Sarebbe altresi’ necessario e urgente, indicare quali siano i termini per l’effettivo avvio dei lavori relativi alla realizzazione della “Gronda di Ponente”, infrastruttura da tempo gia’ finanziata e ad oggi inattuata”.”La drammatica situazione in cui versa l’intera rete autostradale ligure – conclude il senatore di FDI – ed i conseguenti disagi cui sono sottoposti i residenti ed i turisti non sono piu’ tollerabili cosi’ come non possono essere trascurati i rischi che corrono quanti sono costretti a percorrere le autostrade di Liguria, gia’ di per se’ caratterizzate da carreggiate strette e innumerevoli curve.

Di seguito l’interrogazione presentata al Presidente del Consiglio e al Ministro delle Infrastrutture, che abbiamo concordato con l’amico Sen. Ignazio La Russa, in merito alla gravissima situazione in cui versano le autostrade della Liguria a causa dell’inopinata apertura di decine di cantieri nel pieno della stagione turistica.