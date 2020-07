Camogli: nuovi parcheggi per motocicli e auto

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le note serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti.

Invariata la situazione sanitaria (1 persona positiva e 2 in isolamento fiduciario).

Proseguono i lavori alla piscina Giuva Baldini che ho visitato stamattina. Il fondo è stato livellato ad una profondità unica di due metri per tutta la vasca come previsto, cosa che consentirà un notevole risparmio energetico. Si procederà poi con la completa sostituzione del telo di rivestimento, l’installazione di nuovi dispositivi segnacorsie, bocchettoni, canali sfioratori, oltre ad una serie di opere manutentive di rafforzamento strutturale dell’impianto.

Ieri la ditta incaricata ha realizzato la segnaletica orizzontale per altri parcheggi per motocicli: 5 a fianco del distributore in via Bettolo e 12 in via Colombo (marciapiede di fronte a piazza del Teatro) che si vanno ad aggiungere ai 29 già realizzati di recente in via Colombo.

Sono inoltre disponibili altri 6 posti auto a seguito della diminuzione dell’area di cantiere in via Cuneo.

Vi segnalo inoltre un Laboratorio creativo di Educazione Ambientale organizzato dall’ente Parco di Portofino che si terrà lunedì 6 luglio a Camogli, in Piazza delle Signore Secche. Trovate tutti i dettagli e il form per la prenotazione obbligatoria al link https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfHGCaQDRO9Gl74vD7dX_lY0EcfvDeNFRT-B-jFLOxkbjeFew%2Fviewform&e=d4ab5f42&h=0a37444c&f=n&p=y .

Buona serata.