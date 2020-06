E’ proprio a Neirone (alta Fontanabuona) l’epicentro del terremoto avvertito nitidamente alle 22.18 in una larga fascia del Levante, fino alla costa. Sisma registrato a 9 chilometri di profondità; latitudine 44.45; longitudine 9,21. Non si lamentano danni a persone. Domani ci saranno verifiche più dettagliate anche nelle frazioni per valutare eventuali danni agli immobili.