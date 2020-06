‘Santa’: “Sì al tunnel della Fontanabuona”

Dal Meetup Cinque Stelle Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Se il metodo Genova funziona, è grazie all’ex Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli che sin da subito si è adoperato per la ricostruzione; lo stesso è stato fatto per la mareggiata del 2018 nel Tigullio dove i nostri rappresentanti (ricordiamo la presenza di Fabio Tosi, Simone Valente e Roberto Traversi insieme ai nostri eurodeputati Tiziana Beghin e Eleonora Evi) sono venuti prontamente nei luoghi per verificare i danni e dare subito avvio alle procedure scavalcando inutili burocrazie che attualmente il Movimento a tutti i livelli intende contrastare.

Dopo anni di immobilismo della politica regionale e promesse mai mantenute per incompetenza amministrativa anche da parte di chi oggi governa la Regione è più che mai necessario oggi porre l’accento sulla necessità di pensare seriamente all’attuazione del tunnel Rapallo/Fontanabuona che darebbe respiro e nuovo sviluppo alla costa e all’entroterra.

Ai cittadini sammargheritesi non interessano le passerelle politiche elettorali della casta che hanno avuto modo di vedere qualche giorno fa.