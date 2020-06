Recco: libreria Capurro, “5 Minuti con Serena Bertolucci”

Per la prima volta in libreria, una presentazione a “tu per tu” dedicata al lettore. Ispirati dal successo dell’esposizione “5 Minuti con Monet” attualmente in corso presso Palazzo Ducale di Genova, Libreria Capurro in Via IV Novembre, 37 a Recco propone di trascorrere 5 minuti con Serena Bertolucci curatrice del testo “Monsieur Monet” e direttrice di Palazzo Ducale Genova.

In osservanza delle disposizioni di sicurezza in materia Covid, sarà possibile conoscere l’autrice ed approfondire i contenuti del volume. Gli incontri si terranno giovedì 2 luglio dalle ore 18 alle ore 19, tre persone alla volta per 5 minuti, a tu per tu con l’autrice. I posti sono limitati, le prenotazioni possono essere effettuate scrivendo a libreria@capurrorecco.it indicando nome e cognome e numero di telefono.