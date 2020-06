Rapallo: primi test al depuratore, incontro Comune-Iren

Incontro tra Comune e Iren per definire i tempi di chiusura dei vari cantieri presenti a Rapallo: dai lavori incompiuti di via Diaz, che Iren ha garantito l’imminente ripresa; all’allaccio delle tubazioni al collettore di scarico a mare delle acque depurate in prossimità del Castello, alla liberazione dell’area di pizza Cile, fino ai lavori di via Landea.

Il sindaco Carlo Bagnasco ha spiegato che Iren sta effettuando i primi test per portare a regime il nuovo impianto di depurazione; test che dureranno alcuni mesi e consentiranno poi a Rapallo di avere acque migliori nel suo Golfo.

Nelle foto, il sopralluogo del sindaco, questa mattina, al cantiere Iren presso il Castello