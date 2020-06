Rapallo: piazza Canessa, fiori uccisi col diserbante

Le piante e i fiori sistemati dal Comune di Rapallo in piazza Canessa, non sono state rubate come si era creduto in un primo tempo. Sono stati uccisi con un potente diserbante che li ha rinsecchiti.. Quindi non un furto, ma un vero e proprio atto teppistico. Come imbrattare un monumento.

Spiega il sindaco Carlo Bagnasco: “La polizia urbana è al lavoro; sta visionando i filmati. Non è facile tuttavia individuare i responsabili perché le mascherine nascondono i volti e non è semplice identificare questi balordi attraverso le telecamere. L’abbellimento delle aiuole cittadine tuttavia prosegue e riguarderà tutta la città”.

Nelle immagini i lavori per colorare con i fiori le aiuole cittadine