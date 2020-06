Rapallo: incontro tra l’amministrazione comunale e Iren

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina il Sindaco Carlo Bagnasco insieme al dirigente del settore 3 – servizi tecnici Fabrizio Cantoni ha incontrato i rappresentanti di Iren per fare il punto della situazione sullo stato di avanzamento dei cantieri presenti sul territorio cittadino, ed in particolare in Via Landea, Via A.Diaz e sull’alveo del Boate.

L’amministrazione comunale ha espresso alla società la volontà di formalizzare una richiesta di stesura di un cronoprogramma e sollecitato maggiore impegno per la conclusione dei lavori proponendo, ad esempio, di estendere l’attività anche durante il sabato.

“Colgo l’occasione per ringraziare l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio per il costante impegno e per l’attenzione posta ai bisogni dei nostri concittadini – dichiara il primo cittadino – l’amministrazione comunale, per evitare ulteriori disagi soprattutto legati alla viabilità, auspica che vengano ultimati rapidamente i cantieri aperti e per fare ciò ha assolutamente bisogno di una attiva collaborazione con Iren”