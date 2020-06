Rapallo: casa da Foggia a Savagna in Consiglio

Il Consiglio comunale di Rapallo è convocato per mercoledì 8 luglio alle 21 nella sala consiliare. Di seguito l’ordine del giorno

1 Approvazione del piano comunale di adeguamento e organizzazione degli impianti di telecomunicazione

2 Variante al Puc; trasferimento di volumetria preventivamente demolita (la pratica, approvata in Commissione, riguarda un’abitazione che, se il Consiglio esprimerà il suo assenso, verrà spostata da Foggia a Savagna ndr)

3 Individuazione del metodo di calcolo per la valutazione del maggiore valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga con cambio di destinazione d’uso al fine della determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.