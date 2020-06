Rapallo: al golf nuova buca per i principianti

Dal Circolo Golf e Tennis Club Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Venerdì inaugurazione della nuova buca di approcci e putt, indicata per il gioco corto dei giocatori di golf e per l’inizio in sicurezza per i neofiti. Il Golf Rapallo rilancia cercando di affrontare il periodo di grave disagio conseguente al lockdown migliorando l’offerta dei suoi servizi rendendoli sempre più all’altezza delle aspettative del Golfisti qualunque sia la loro preparazione tecnica.

Parteciperanno all’iniziativa la nostra Academy Swing Studio e un gruppo di ragazzi del nostro settore giovanile.