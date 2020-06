Lavagna: “Piazza Torino e via Tedesio, forte degrado”

Da Aurora Pittau e Guido Stefani, Officina Lavagnese, riceviamo e pubblichiamo la lettera perta sindaco e assessore competente

Con la presente Officina Lavagnese, anche su richiesta di numerosi cittadini, segnala lo stato di grave degrado in cui versa Piazza Torino: alberi eliminati e mai più sostituiti, aiuole abbandonate alle erbacce, carenza di panchine. Tenuto conto che si tratta di una delle piazze più importanti della città e porta d’ingresso di Lavagna per chi scende dal treno, questa piazza meriterebbe un diverso trattamento e, possibilmente, un vero e proprio progetto di ristrutturazione e recupero. Un tempo sotto i suoi bellissimi pini marittimi, i lecci e le palme, gli abitanti del quartiere sostavano volentieri ed è stata per molti di noi, da bambini, il giardino in cui giocare.

Vogliamo inoltre segnalare lo stato di degrado in cui versa via Tedisio, la nostra “Panoramica”, i cui cigli stradali sono, in molti punti, invasi da erbacce che ingombrano anche la carreggiata e costituiscono un pericolo per la circolazione. Anche in questo caso lo stato di abbandono non rappresenta un bel biglietto da visita per Lavagna, essendo questa una strada molto frequentata dai turisti.

Si fa presente che le erbacce sono presenti sia in corrispondenza di terreni di privati, ma anche dei terreni di proprietà comunale.

Invitiamo pertanto L’amministrazione Comunale a prendere i dovuti provvedimenti.