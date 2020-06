Lavagna: “Futura”, la nuova realtà associativa si presenta al Tigullio

Dall’Associazione “Futura” riceviamo e pubblichiamo

Con questo comunicato stampa la nuova associazione Futura di Lavagna si presenta al Tigullio, proponendosi principalmente come un luogo d’incontro e di confronto, attraverso un ventaglio di iniziative e di corsi di formazione con tante persone volontarie.

L’associazione persegue, senza alcun scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via principale, di attività di interesse generale, come da art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e in particolare si propone di:

– Promuovere ogni tipo di attività sociale, culturale e ricreativa, tendente al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei cittadini alla vita collettiva, in attuazione dei valori di democrazia, uguaglianza, trasparenza, solidarietà e sussidiarietà, secondo quanto previsto dalla Costituzione Italiana, al fine di partecipare alla costruzione del “Bene Comune” di tutti i cittadini.

– Porre in essere tutte le azioni che possano rimuovere le barriere di esclusione sociale, generate da qualunque causa: differenze di genere, di nazionalità, provenienza, lingua, religione, etnia e altro.

– Promuovere attività di formazione e informazione dei cittadini attraverso i vari canali della comunicazione, con corsi e seminari di approfondimento, aiuto allo studio per persone bisognose, mostre, spettacoli, viaggi culturali ed eventi di vario genere.

Un programma ambizioso che l’associazione presenta al Tigullio, dopo la fine del confinamento fisico, per riannodare il filo della vita sociale, attraverso incontri iniziali in videoconferenza e, successivamente, de visu nei locali delle Opere Parrocchiali di Santa Maria Madre della Chiesa di Corso Genova di Lavagna, che vengono gentilmente messi a disposizione.

I corsi di formazione riguarderanno discipline quali: Italiano per stranieri, smartphone android, burraco, elementi base di chitarra, cinema e letteratura, cucito, danza, filosofia, fotografia, lingua francese, lingua inglese, macramè, media e comunicazione, pasticceria e arte culinaria, poesia contemporanea, salute e benessere, scienze e astronomia, storia dell’arte, storia delle religioni, storia locale e storia della musica.

I corsi proposti partiranno in maniera sistematica nel mese di ottobre con alcune video lezioni e, appena l’emergenza sanitaria si concluderà definitivamente, si cominceranno gli incontri tradizionali.

I docenti volontari si rendono disponibili anche per un sostegno all’alfabetizzazione di italiano per persone straniere e per un aiuto allo studio per alunni di scuola elementare, medie e superiori, affiancando le attività già esistenti in parrocchia.

Saranno proposte inoltre uscite culturali diverse, partecipazione a concerti e viaggi in Italia e all’estero.

Le iscrizioni avranno luogo nella sala parrocchiale in Corso Genova, dal 25 agosto 2020 con il seguente orario: il martedì dalle h.10.00 alle h.12.00 e il venerdì dalle h.16.00 alle h.18.00.

Per tutte le informazioni si potrà chiamare fin da subito i numeri 320 3464 292 e 339 7502778 o si potrà scrivere una mail a: FuturaApsLavagna@Gmail.com

Il Consiglio Direttivo: Aurora Pittau, Rina Seminaroti, Mario Fato, Princi Ratti e Giovanni Sanguineti