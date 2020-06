Genoa International Music Youth Festival: il 20 luglio Ruggiero e Bacchetti

Dalla segreteria dell’Associazione Internazionale delle Culture Unite riceviamo e pubblichiamo

Con il prossimo 20 luglio riprenderanno le attività del Genoa International Music Youth Festival, coorganizzato con l’Assessora alla Cultura del Comune di Genova, con uno straordinario evento che si svolgerà al Porto Antico di Genova e che vedrà protagonista Antonella Ruggiero accompagnata al pianoforte dal Maestro Andrea Bacchetti (biglietti in vendita da lunedì 22 giugno sul portale https://wticket1.wingsoft.it/biglietteria/listaEventiPub.do?lang=en&codice=AICU-GIM&fbclid=IwAR3Ku9GM-jhelc8ZU6vRusdLiR9SfdmAN45ZFHqw0CEKGahKE6TsPJ_dWtw prevendita al costo di 21.60 euro).

Una ripresa dopo un lungo periodo di lockdown che vuole altresì lanciare un messaggio forte e chiaro. Attraverso la musica e la cultura si può e si deve ripartire pur nel rispetto delle misure restrittive attualmente in vigore.

“Il Virus ci ha mostrato che non esistono confini e che viviamo in una realtà globale nella quale siamo tutti uguale. Questo concerto è quello che da sempre sosteniamo attraverso la musica classica, il linguaggio universale per eccellenza e la chiave del ‘Bridging Cultures’, del creare ponti culturali tra nazioni. Il rilancio deve assolutamente passare attraverso l’internazionalizzazione in termini di esportazione della bellezza e di vettore economico di Marketing”, afferma Lorenzo Tazzieri, direttore d’orchestra, Ambasciatore di Genova nel mondo con concerti in 25 nazioni del mondo.

Con questo evento riprenderanno altresì le attività internazionali dell’Associazione Internazionale delle Culture unite che hanno visto il nostro Festival stipulare rapporti di cooperazione culturale con diversi paesi nel mondo tra cui Italia, Russia, Cina, Cile, Georgia, Uzbekistan, Egitto e Giappone.

Tali accordi, stipulati e firmati lo scorso anno in una cerimonia pubblica alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Genova, Barbara Grosso, a Palazzo Tursi, hanno permesso e permetteranno non solo di creare un legame ancora più profondo tra musica, turismo ed economia ma altresì di rendere il Genoa International Music Youth Festival un modello virtuoso di organizzare eventi di elevato livello artistico e un modello di sostenibilità economica capace di raddoppiare i finanziamenti erogati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Genova grazie al lavoro portato avanti dallo Staff dell’Associazione Internazionale delle Culture Unite (Lorenzo Tazzieri, Presidente, Alberto Macrì Vice Presidente, Silvia Tazzieri, coordinamento artistico).

Tutto questo è ben evidenziato nel video. Esso vuole essere un omaggio a Genova partner del Genoa International Music Youth Festival grazie ai quali stiamo lavorando giorno dopo giorno per creare una solida rete partenariale di cooperazione culturale con istituzioni di assoluto prestigio nel mondo.